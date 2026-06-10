Menjelang Tayang, Jangan Buang Ibu Sudah Bikin Baper 58.969 Penonton

jpnn.com, JAKARTA - Film drama keluarga yang berjudul Jangan Buang Ibu mendapat sambutan hangat dari penonton.

Setelah menggelar Gala Premiere Jangan Buang Ibu Keliling Indonesia di 20 kota, karya produksi Leo Pictures itu sudah ditonton 58.969 ribu penonton, bahkan sebelum film tayang reguler di bioskop.

Angka tersebut menunjukkan tingginya antusiasme penonton Indonesia pada film yang dibintangi Nirina Zubir, Refal Hady, Amanda Manopo, Saputra Kori, dan Basmalah Gralind tersebut.

Seluruh tiket Gala Premiere Keliling Indonesia terjual habis dari total di setiap kota hingga 30 showtimes, dan berhasil membawa kehangatan yang mengingatkan penonton terhadap perjuangan ibu hingga usia senja.

Tidak berhenti di situ, torehan fantastis juga dicatatkan film Jangan Buang Ibu, yang angka watchlist di aplikasi TIX ID telah mencapai lebih dari 30 ribu.

Angka tersebut melampaui jauh dari rerata watchlist yang biasanya berkisar antara 10 ribu-12 ribu watchlist. Ini membuktikan Jangan Buang Ibu menjadi film yang dinantikan di bioskop, mulai 25 Juni 2026.

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Jangan Buang Ibu mengikuti kisah Ibu Ristiana (Nirina Zubir), ibu tunggal yang harus membesarkan ketiga anaknya tanpa sosok ayah.

Saat anak-anaknya beranjak dewasa, Ristiana justru hidup sendiri dan ‘dibuang’ ke panti jompo. Apa yang akan terjadi dengan ketiga anaknya saat Ibu Ristiana membutuhkan kasih sayang dari anak-anak yang telah dibesarkannya sendirian dengan sekuat tenaga?