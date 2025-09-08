Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi

Senin, 08 September 2025 – 17:00 WIB

jpnn.com - Bojan Hodak melemparkan prediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB.

Pertandingan melawan Lebanon bakal menjadi ujian serius bagi Skuad Garuda.

Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert tampil gemilang saat melibas Taiwan dengan skor telak 6-0.

Perbandingan Ranking Indonesia dan Lebanon

Namun, duel kontra Lebanon diprediksi akan berjalan lebih sengit. Apalagi, tim berjuluk The Cedars memiliki ranking FIFA lebih baik dari Indonesia.

Lebanon saat ini menempati posisi ke-112 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 117 FIFA.

Pelatih Persib Bojan Hodak angkat suara terkait kans Timnas Indonesia menghadapi Lebanon.

Prediksi Bojan Hodak

Hodak menyebut laga ini punya arti penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu percaya Skuad Garuda akan meraih hasil maksimal.

"Ini pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan Indonesia. Lebanon memang mempunyai pemain bagus, tetapi menurut saya. Indonesia punya pemain yang lebih bagus," kata Hodak dikutip dari JPNN.com Jabar.