Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi

Senin, 08 September 2025 – 17:00 WIB
Menjelang Timnas Indonesia vs Lebanon, Bojan Hodak Lempar Prediksi - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Bojan Hodak melemparkan prediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB.

Pertandingan melawan Lebanon bakal menjadi ujian serius bagi Skuad Garuda.

Sebelumnya, tim asuhan Patrick Kluivert tampil gemilang saat melibas Taiwan dengan skor telak 6-0.

Baca Juga:

Perbandingan Ranking Indonesia dan Lebanon

Namun, duel kontra Lebanon diprediksi akan berjalan lebih sengit. Apalagi, tim berjuluk The Cedars memiliki ranking FIFA lebih baik dari Indonesia.

Lebanon saat ini menempati posisi ke-112 dunia, sedangkan Indonesia berada di peringkat 117 FIFA.

Pelatih Persib Bojan Hodak angkat suara terkait kans Timnas Indonesia menghadapi Lebanon.

Baca Juga:

Prediksi Bojan Hodak

Hodak menyebut laga ini punya arti penting bagi Timnas Indonesia. Pelatih asal Kroasia itu percaya Skuad Garuda akan meraih hasil maksimal.

"Ini pertandingan yang seharusnya bisa dimenangkan Indonesia. Lebanon memang mempunyai pemain bagus, tetapi menurut saya. Indonesia punya pemain yang lebih bagus," kata Hodak dikutip dari JPNN.com Jabar.

Bojan Hodak melemparkan prediksi saat Timnas Indonesia menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9/2025) malam WIB.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Indonesia  Lebanon  indonesia vs lebanon  Bojan Hodak  FIFA Matchday 
BERITA TIMNAS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp