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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Menjelang Timnas Indonesia Vs Vietnam, John Herdman Ungkap Hal yang Dipertaruhkan

Senin, 03 Agustus 2026 – 04:42 WIB
Menjelang Timnas Indonesia Vs Vietnam, John Herdman Ungkap Hal yang Dipertaruhkan - JPNN.COM
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Duel melawan dipandang John Herdman sebagai salah satu pertandingan paling penting bagi Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2026.

Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil laga di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026), bisa membawa Indonesia selangkah lebih dekat menuju babak semifinal.

Banyak yang Dipertaruhkan

Herdman menilai pertandingan melawan Vietnam memberi peluang besar bagi anak asuhnya untuk mengendalikan persaingan di Grup A.

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"Kami melihat pertandingan ini sebagai kesempatan besar untuk mengambil alih kendali grup," ujarnya.

Eks pelatih Timnas Kanada itu mengungkapkan seluruh pemain menyambut laga kontra Vietnam dengan antusias karena menyadari pentingnya hasil yang akan diraih.

Vietnam Jadi Ujian Terbesar Garuda

Meski puas dengan performa tim dalam dua laga awal, Herdman mengingatkan Garuda belum boleh terlena. Sang entrenador menilai Vietnam akan menjadi lawan yang jauh lebih berat dibanding dua pertandingan sebelumnya.

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Herdman menambahkan duel tersebut dipastikan berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membawa kepentingan besar.

"Pertandingan seperti ini selalu dinantikan. Penonton pasti menikmatinya, juga para pemain," tambahnya.

Duel melawan dipandang John Herdman sebagai salah satu pertandingan paling penting bagi Timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2026.

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TAGS   Timnas Indonesia  John Herdman  Vietnam  timnas Indonesia vs Vietnam  Piala AFF 2026 
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