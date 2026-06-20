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JPNN.com - Artikel - Opini

Menjemput Masa Depan Tanimbar: Transformasi Humanis di Tengah Gelombang Investasi Masela

Oleh: Mercy Fanumby - Ketua Umum Yayasan Tanimbar Humaniora Connection (YTHC)

Sabtu, 20 Juni 2026 – 12:21 WIB
Menjemput Masa Depan Tanimbar: Transformasi Humanis di Tengah Gelombang Investasi Masela - JPNN.COM
Ketua Umum Yayasan Tanimbar Humaniora Connection (YTHC) Mercy Fanumby bersama Ketua Umum DPP PATRIA Agustinus Tamo Mbapa dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Afriansyah Noor. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com - Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas.

Dengan dimulainya tahap pembangunan fisik sejak Februari 2026, kita sedang berdiri di ambang transformasi besar.

Di balik nilai investasi fantastis yang mencapai 20 miliar dolar AS, apakah masyarakat Kepulauan Tanimbar akan menjadi subjek utama pembangunan, atau justru terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri?

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Sebagai organisasi yang menjunjung nilai kemanusiaan, Yayasan Tanimbar Humaniora Connection (YTHC) melihat bahwa keberhasilan proyek ini tidak boleh hanya diukur dari angka produksi gas sebesar 9,5 juta ton per tahun.

Sebaliknya, keberhasilan sejati terletak pada sejauh mana masyarakat lokal memperoleh kapasitas, kesempatan, dan martabat untuk tumbuh bersama kemajuan.

Tantangan Kesenjangan Kompetensi

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Data menunjukkan bahwa meski proyek ini diproyeksikan menyerap 160.000 hingga 180.000 tenaga kerja, tantangan terbesarnya adalah kualitas SDM lokal.

Kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi masyarakat masih sangat lebar, mulai dari rendahnya sertifikasi industri migas hingga keterbatasan kualifikasi teknis.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela kini bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, tetapi tahap pembangunan fisik sudah dimulai Februari 2026.

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TAGS   Blok Masela  Transformasi Humanis  investasi  Tanimbar  Mercy Fanumby 
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