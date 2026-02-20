Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Menjunjung Tinggi Budaya Melayu, Kapolda Riau Irjen Herry Wajibkan Personelnya Pakai Tanjak

Jumat, 20 Februari 2026 – 12:33 WIB
Menjunjung Tinggi Budaya Melayu, Kapolda Riau Irjen Herry Wajibkan Personelnya Pakai Tanjak - JPNN.COM
Kepala Biro SDM Polda Riau Boy Jackson Situmorang secara simbolis meluncurkan program wajib pakai Tanjak bagi anggota Polda Riau, setiap hari Jumat. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Jajaran kepolisian di Provinsi Riau kini wajib mengenakan tanjak dan selempang setiap hari Jumat sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Melayu.

Kebijakan Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan tersebut diterapkan kepada sekitar 11 ribu personel di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning.

Program ini resmi diluncurkan dalam apel di halaman Mapolda Riau, Jalan Pattimura, Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).

Baca Juga:

Kegiatan dipimpin Kepala Biro SDM Polda Riau Boy Jackson Situmorang serta dihadiri pejabat utama kepolisian, perwakilan pemerintah daerah, dan tokoh adat.

Boy Jackson menegaskan bahwa penggunaan tanjak dan selempang bukan sekadar atribut seremonial, melainkan simbol nilai dan tanggung jawab moral anggota Polri.

Menurutnya, tanjak melambangkan marwah dan kehormatan, sedangkan selempang menjadi simbol amanah yang harus dijalankan dengan keberanian, kejujuran, dan keteguhan.

Baca Juga:

“Kebijakan ini juga menegaskan tanggung jawab ganda anggota kepolisian, yakni sebagai penegak hukum sekaligus bagian dari masyarakat Melayu,” kata Boy.

Dia menambahkan penghormatan terhadap identitas budaya lokal diyakini dapat mempererat kedekatan dengan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan meminta sekitar 11 ribu personelnya di seluruh wilayah Bumi Lancang Kuning untuk menggunakan Tanjak.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Riau  budaya melayu  Polisi  tanjak 
BERITA POLDA RIAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp