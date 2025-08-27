Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Menkes Bakal Bahas Wacana Kenaikan Iuran BPJS Bersama Menkeu dan DPR

Rabu, 27 Agustus 2025 – 12:26 WIB
Menkes Bakal Bahas Wacana Kenaikan Iuran BPJS Bersama Menkeu dan DPR - JPNN.COM
Menkes Budi Gunadi menyebut iuran BPJS Kesehatan harus naik. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan menanggapi lebih dalam soal kabar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026.

Menurut dia, keputusan kenaikan BPJS tak sepenuhnya berada di tangan Kementerian Kesehatan, melainkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

“Itu nanti sedang didiskusikan tunggu ininya, itu mesti dibicarakan sama Ibu Menkeu, yang lebih berwenang di Ibu Menkeu,” ujar Budi, di Cawang, Jakarta Timur, pada Selasa (26/8).

Baca Juga:

Selaun Menkeu, pembahasan kenaikan iuran BPJS juga harus dibicarakan dengan DPR dalam rapat kerja.

“Saya enggak enak melampaui, kan mesti juga diselesaikan sama teman-teman di DPR, karena nanti akan ada rakernya,” tuturnya.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan ditujukan untuk menjaga keberlanjutan program.

Baca Juga:

"Keberlanjutan dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan sangat bergantung kepada berapa manfaat yang diberikan untuk kepesertaan. Kalau manfaatnya makin banyak, berarti biayanya memang makin besar," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Kamis (21/8).

Dengan penyesuaian tarif, kata Sri Mulyani, jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI) juga bisa ditingkatkan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin enggan menanggapi lebih dalam soal kabar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kenaikan Iuran BPJS  Menkes  Menkeu  Sri Mulyani  BPJS  Iuran Bpjs  Budi Gunadi Sadikin 
BERITA KENAIKAN IURAN BPJS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp