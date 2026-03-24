Menkes Budi Gunadi Sebut Angka Kecelakan Mudik 2026 Menurun Drastis

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan angka insiden kecelakaan lalu lintas arus mudik Lebaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Apresiasi tinggi pun disampaikan Budi Gunadi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan arus mudik dan balik.

"Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Menko PMK, Pak Kapolri. Insiden kecelakaan turun drastis tahun ini dari proses mudik ini," kata Budi Gunadi saat flag off One Way Nasional arus balik di Gerbang Tol Kalikangkung, Jawa Tengah, Selasa (24/3).

Baca Juga: Satu Personel Polres Pekalongan Gugur Setelah Bertugas Kawal Arus Mudik

Menurutnya, salah satu kunci keberhasilan menekan angka kecelakaan adalah fokus pada kesehatan para pengemudi dan pihaknya telah menyediakan fasilitas cek kesehatan gratis di berbagai titik strategis.

"Pemerintah sudah menyiapkan program Bapak Presiden Prabowo, yaitu cek kesehatan gratis terutama untuk pengemudi-pengemudi, baik kendaraan pribadi maupun umum. Karena mereka yang paling menentukan keselamatan kendaraannya," lanjutnya.

Selain faktor kesehatan fisik, Budi Gunadi juga menyoroti pentingnya manajemen waktu istirahat.

Dia mengimbau para pemudik untuk tidak memaksakan diri di jalan tol maupun jalan arteri.

"Pesan kami, perjalanan masih panjang. Setiap 3 jam kalau bisa berhenti. Terima kasih ke Jasa Marga sudah menyiapkan rest area agar pengemudi tidak ngantuk dan tidak capek. Karena itu penyebab kecelakaan yang besar," kata Budi Gunadi.