Menkes Budi Ungkap Penyebab Lain Balita di Sukabumi Meninggal Dunia, Ini Masih Dugaan

Jumat, 22 Agustus 2025 – 19:05 WIB

jpnn.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin angkat bicara mengenai kematian balita asal Sukabumi bernama Raya, yang di dalam tubuhnya dipenuhi cacing gelang.

Cacing-cacing itu bahkan keluar dari saluran pernapasan Raya. Hasil pemeriksaan dokter, cacing itu sudah menjalar ke paru-paru dan otak balita tersebut.

Raya meninggal pada 22 Juli 2025 di RSUD Syamsuddin, Sukabumi, setelah dirawat sembilan hari.

Budi mengatakan, berdasarkan informasi yang dia terima, Raya meninggal dunia bukan karena penyakit cacingan, melainkan infeksi.

Dugaan sementara, Raya terserang infeksi antara meningitis atau Tuberkulosis (TBC).

"Yang bersangkutan meninggal bukan karena cacingan, yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kami duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, bisa juga karena TBC," jelasnya.

"Karena yang bersangkutan itu sudah tiga bulan terus menerus batuk berdahak yang tidak bisa sembuh," lanjutnya.

Akibatnya, kondisi tubuh bocah itu lemah, yang membuat bakteri menyebar ke seluruh tubuh.