JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkes: Harga Tiket Pesawat Menuju Aceh Sangat Mahal daripada ke Malaysia

Minggu, 11 Januari 2026 – 08:00 WIB
Menkes Budi Gunadi Sadikin soal obat gagal ginjal. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyoroi mahalnya harga tiket pesawat menuju Provinsi Aceh. Hal ini pun membuat kesulitan para sukarelawan.

Karena itu, Budi mendesak ada kebijakan khusus untuk harga tiket bagi sukarelawan kesehatan yang akan berangkat ke Provinsi Aceh lebih murah.

Sebab menurut Budi, para relawan itu ke Aceh untuk melaksanakan misi kemanusiaan penanganan pascabencana.

“Harga tiket ke Aceh sangat mahal,” kata Menkes dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah di Provisi Aceh di Banda Aceh, Sabtu (10/1).

Budi menjelaskan dalam dua minggu sekali, pihaknya memberangkatkan 700 sampai 800 tenaga kesehatan yang akan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatra khususnya Aceh.

Menurut dia untuk mensiasati harga tiket mahal, para sukrelawan harus terbang melalui Kuala Lumpur karena harga tiket jauh lebih murah dibanding terbang langsung.

"Akhirnya kemarin kami pakai rute penerbangan ke Malaysia dulu dan harga tiketnya lebih murah," kata Budi.

Budi berharap ada harga khusus tiket pesawat untuk relawan Kemenkes yang akan melaksanakan misi kemanusiaan guna memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh.

