JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkes Mohon Bantuan 607 Rumah Tenaga Kesehatan di Sumatra Cair Minggu Ini

Selasa, 27 Januari 2026 – 10:57 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta percepatan pencairan bantuan perbaikan rumah untuk tenaga kesehatan yang terdampak bencana di Sumatra.

Menurut dia, kondisi rumah nakes saat ini banyak yang masih belum layak huni, sehingga dikhawatirkan menghambat pelayanan kesehatan.

Hal itu diutarakan Budi dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Sumatra, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).

“Kalau rumah tenaga kesehatannya belum beres, mereka juga tidak bisa bekerja dengan baik,” kata Budi.

Dia mengungkapkan, dari total sekitar 3.200 rumah nakes yang mengalami kerusakan, sebanyak 607 unit telah diverifikasi lengkap dan siap dicairkan bantuannya.

Data tersebut telah dilengkapi secara terperinci, mulai dari nama, alamat, foto kondisi rumah, hingga titik lokasi berbasis Google Maps dan nomor induk kependudukan (NIK).

“Yang 607 ini sudah bersih datanya, sudah diverifikasi oleh BNPB dan pemerintah daerah. Saya mohon ini bisa dicairkan minggu ini sebagai batch pertama,” kata dia.

Budi bilang pencairan lebih awal untuk 607 unit tersebut akan menjadi contoh dan pemicu percepatan penyaluran bantuan bagi ribuan rumah nakes lainnya yang masih dalam proses verifikasi.

