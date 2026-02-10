Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Menkes: Per Tahun Ada 60 Ribu Pasien Cuci Darah Baru

Selasa, 10 Februari 2026 – 09:08 WIB
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan reaktivasi atau pengaktifan kembali Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) otomatis sementara selama tiga bulan.

Hal itu kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, sambil memvalidasi data para penerima, merespons penonaktifan kepesertaan 11 juta Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI JK).

"Kenapa kami usulannya ini sebentar saja? Tiga bulan ini benar-benar divalidasi kembali ini bisa BPS, bisa dengan Pemda dan Kemensos memvalidasi benar gak sih ini miskin atau tidak," kata Budi dalam rapat bersama DPR, Senin (9/2).

Dia mengatakan bahwa dari 11 juta orang yang JKN-nya dicabut, ada sekitar 120 ribu peserta dengan riwayat penyakit katastropik, dan ada 12 ribuan pasien hemodialisis atau cuci darah yang terdampak.

Ada total sekitar 200 ribuan pasien cuci darah, dan, setiap tahunnya bertambah 60 ribu pasien cuci darah baru.

"Tanpa penanganan segera, yakni cuci darah 2-3 kali seminggu, para pasien ini bisa meninggal," katanya.

Penanganan penyakit-penyakit katastropik lainnya, kata Budi, perlu diperhatikan, seperti kemoterapi untuk pasien kanker, obat untuk penyakit jantung, dan infus untuk anak yang menderita thalassemia.

Oleh karena itu, dia menilai reaktivasi ini penting guna memastikan orang yang membutuhkan benar-benar dilayani negara.

TAGS   Menkes Budi Gunadi Sadikin  Budi Gunadi Sadikin  pasien cuci darah  cuci darah  Pengobatan Gagal Ginjal Selain Cuci Darah  Gagal ginjal  BPJS Kesehatan 
