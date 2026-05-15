JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkes Sebut Kasus Hantavirus di DKI Jakarta Masih Terkendali

Jumat, 15 Mei 2026 – 18:55 WIB
Ilustrasi hantavirus. Foto: tangkapan layar express.co.uk

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah terus memantau secara ketat kasus Hantavirus di wilayah DKI Jakarta.

Meski sempat menjadi perhatian publik, Budi menegaskan bahwa virus itu tidak mudah menular antarmanusia seperti Covid-19.

“Kami akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman,” ujar Menkes Budi dalam keterangannya, Rabu (15/5).

Dia menjelaskan kasus yang sedang ditangani berasal dari kontak erat seorang WNA yang sempat berada di kapal luar negeri.

Pemerintah disebut bergerak cepat setelah menerima informasi dari otoritas kesehatan Inggris pada 7 Mei 2026.

Sehari berselang, pada 8 Mei, pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso untuk menjalani isolasi.

“Indonesia sejak pandemi Covid-19 sudah jauh lebih baik dalam hal surveilans dan kerja sama internasionalnya,” kata dia.

Hingga saat ini, hasil pemeriksaan terhadap seluruh kontak erat menunjukkan hasil negatif.

