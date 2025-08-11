Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Menkes Ungkap Respons Presiden Prabowo soal Pendidikan Dokter Spesialis

Senin, 11 Agustus 2025 – 12:56 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - PADANG - Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan perbedaan mendasar implementasi pendidikan dokter spesialis di Indonesia dengan negara-negara maju atau negara lainnya di dunia.

"Ternyata memang di negara-negara lain itu, pendidikan dokter spesialis dilakukan di rumah sakit," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Senin (11/8).

Budi Gunadi mengatakan hal tersebut saat memberikan kuliah umum pada Pembukaan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Negeri Padang (UNP).

Lebih lanjut, Budi Gunadi mengatakan, setelah mengetahui perbedaan mendasar penerapan pendidikan dokter spesialis di Indonesia dengan negara lain, dirinya langsung melaporkan pada Presiden Prabowo.

Merespons laporan Budi, Presiden Prabowo meminta agar Indonesia melalui perguruan tinggi memperbanyak lulusan dokter spesialis.

"Tujuan Bapak Presiden agar lebih banyak dokter spesialis dan itu diutamakan dari putra dan putri daerah," kata Budi Gunadi Sadikin.

Dia menjelaskan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit akan memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki dokter spesialis.

Dalam praktiknya, mereka mendapatkan pendidikan dengan kualitas atau standar yang baik.

Menkes Budi Gunadi Sadikin melapor kepada Presiden Prabowo mengenai pendidikan dokter spesialis.

