Menkeu AS: Kami Siap Tingkatkan Tekanan ke Rusia

jpnn.com - ISTANBUL - Amerika Serikat langsung bereaksi atas serangan yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina.

Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent, Minggu (7/9), menyatakan bahwa AS siap meningkatkan tekanan terhadap Rusia.

Tekanan itu dilakukan menyusul serangan Rusia semalam di Ukraina.

Serangan Rusia tersebut menewaskan empat orang dan melukai lebih dari 44 jiwa.

"Kami siap. Kami siap untuk meningkatkan tekanan terhadap Rusia, tetapi kami membutuhkan mitra Eropa kami untuk mengikuti kami," kata Bessent di NBC News, menekankan perlunya tindakan terkoordinasi.

Dia mengatakan Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden JD Vance mengadakan "panggilan telepon yang sangat produktif" dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan menindaklanjuti dengan Bessent untuk membahas tindakan bersama AS-Uni Eropa (UE) yang menargetkan tindakan Rusia.

“Kami sekarang sedang berlomba antara ... berapa lama militer Ukraina dapat bertahan, versus berapa lama ekonomi Rusia dapat bertahan," kata Bessent.

Dia berpendapat bahwa sanksi gabungan AS-UE dan tarif sekunder terhadap negara-negara yang membeli minyak Rusia dapat membuat ekonomi Rusia runtuh dan "membawa Presiden (Rusia) (Vladimir) Putin ke meja (perundingan)."