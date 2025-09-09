Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Baru Klaim Memperbaiki Ekonomi Indonesia Tidak Sulit

Selasa, 09 September 2025 – 09:27 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mangaku salah satu prioritasnya adalah mengatasi masalah perlambatan ekonomi. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mangaku salah satu prioritasnya adalah mengatasi masalah perlambatan ekonomi.

Purbaya optimistis bis memperbaiki kondisi ekonomi di dalam negeri ini.

"Sekarang kan bisa dibilang ekonomi agak melambat, saya sudah pelajari kelemahannya, ke depan saya perbaiki. Jadi itu enggak terlalu sulit memperbaikinya. Ya, anda lihat nanti mungkin 2-3 bulan dari sekarang, Indonesia cerah akan kelihatan lagi," kata Purbaya dikutip Selasa (9/9).

Purbaya juga membeberkan strategi untuk menggenjot perekonomian yang melambat dalam beberapa bulan ke depan.

"Jadi gini, kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal. Saya kan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, saya akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan. Itu yang saya kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir," katanya.

"Pengalaman ini sudah saya kerjakan pada 2021, 2020, 2015, 2008, 2009. Jadi anda enggak usah takut. Saya di sana pada waktu semua peristiwa (krisis, red.) itu," tambahnya.

Dia juga buka suara terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok pasca dirinya dilantik menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

IHSG kemudian melemah sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada Senin selepas pelantikan tersebut.

