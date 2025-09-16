Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Menkeu Purbaya Akui Telah Bikin Pusing Dirut Bank Himbara

Selasa, 16 September 2025 – 07:41 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan adanya kucuran dana Rp 200 triliun kepada lima Bank Himbara.

Purbaya Yudhi Sadewa mengaku dana jumbo yang digelontorkan itu akan menekan persaingan bunga dan mendorong suku bunga pinjaman turun.

Bahkan Purbaya mengatakan dana jumbo itu disimpan di lima bank telah membuat para direksi bank sibuk mencari cara menyalurkannya.

"Sekarang, saya menduga para dirut bank pusing mau nyalurin ke mana," ujar Purbaya dikutip Selasa (16/9).

Purbaya menilai kondisi ini justru positif karena bank memiliki likuiditas berlebih sehingga tidak perlu lagi bersaing lewat perang bunga.

Dengan dana segar yang mengendap di perbankan, Purbaya memperkirakan suku bunga pinjaman maupun deposito akan cenderung turun.

Penurunan ini akan menekan biaya dana (cost of money) dan memberi ruang bagi nasabah untuk lebih leluasa melakukan transaksi keuangan.

“Yang jelas, cost of money turun, jadi yang punya uang nggak ragu lagi untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank, nggak ragu untuk pinjam,” ujarnya.

