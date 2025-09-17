Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Istana

Menkeu Purbaya Awasi Kementerian, Bakal Tarik Anggaran Bila Tak Digunakan

Rabu, 17 September 2025 – 08:25 WIB
Menkeu Purbaya Awasi Kementerian, Bakal Tarik Anggaran Bila Tak Digunakan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, pada Rabu (10/9/2025). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com - Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal mengawasi kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya belum optimal.

Hal itu untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah dikucurkan.

“Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Selasa (16/9).

Menkeu Purbaya mengaku bakal memberikan waktu ke kementerian-kementerian tersebut hingga akhir Oktober.

“Kalau mereka berpikir enggak bisa belanja sampai akhir tahun, kami ambil uangnya,” kata dia.

Anggaran atau uang yang akan ditarik dari kementerian yang tidak menggunakan secara optimal itu, bakal disebarkan ke program lain yang lebih penting.

“Kami sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya enggak mau uang nganggur,” tuturnya.

Adapun, eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku dirinya saat ini hanya berupaya menjalankan kebijakan keuangan dengan baik.



