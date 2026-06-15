Menkeu Purbaya Bakal Menemui Bos BGN, Bahas Soal Ini

Senin, 15 Juni 2026 – 11:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang untuk membahas efisiensi Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Parlemen, Senin (15/6).

Menkeu menjelaskan sudah menjadwalkan pertemuan dengan Nanik pada Minggu (14/6), tetapi batal karena dipanggil Presiden Prabowo Subianto.

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Menkeu Purbaya dan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih diketahui dipanggil presiden untuk menghadap ke kediamannya di Kertanegara.

Lebih lanjut, Menkeu memastikan pembahasan mengenai efisiensi tersebut akan dilakukan pada pekan ini.

"Minggu ini. Kemarin mau datang, tetapi enggak jadi, karena dipanggil Presiden," kata Menkeu.

Ditanya pembahasan lebih detail, Purbaya lantas menekankan pertemuannya dengan Nanik nantinya bukan berarti membahas efisiensi.

Menurut Purbaya, Kepala BGN baru hanya ingin melakukan pertemuan biasa.