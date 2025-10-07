Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Bakal Menyuntikkan Dana Puluhan Triliun ke Bank Jakarta, Asalkan...

Selasa, 07 Oktober 2025 – 15:33 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal suntik dana ke Bank Jakarta. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan menyuntikan dana hingga Rp 20 triliun ke Bank Jakarta.

Rencana tersebut muncul seusai Purbaya berdiskusi dengan Gubernur Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, pada Selasa (7/10).

Menurut Purbaya, pemerintah pusat telah menyuntikkan dana segar sebesar Rp 200 triliun ke sejumlah bank milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai Bank Jakarta juga layak mendapatkan suntikan dana tersebut untuk dikembangkan.

“Jakarta punya Bank Jakarta. Saya taruh di Himbara itu Rp 200 triliun, bagaimana kalau saya tambah beberapa puluh triliun ke Bank Jakarta?” ucap Purbaya di hadapan Pramono.

Walau begitu, dana tersebut hanya akan diberikan kepada Bank Jakarta jika mampu menyalurkan dana tersebut ke sektor riil, seperti industri lokal maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Saya tanya ke Pak Gubernur, apakah Bank Jakarta bisa menyerap? Jangan sampai saya kasih duit, panik terusnya. Waduh enggak bisa nyalurkan, tetapi kata Pak Gubernur, bisa,” kata dia.

Eks Direktur LPS itu memperkirakan jumlah dana yang akan disuntikan ke Bank Jakarta berkisar di angka Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun.

