Menkeu Purbaya Batal Berangkat Haji, Apa Alasannya?

Jumat, 22 Mei 2026 – 13:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa batal berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji.

Hal itu dikatakan Purbaya saat ditanya para wartawan mengenai rencana keberangkatan haji selama beberapa waktu ke depan.

“Enggak jadi, belum saatnya mungkin,” ucap Purbaya, di Istana Negara, pada Kamis (21/5).

Walau begitu, Purbaya enggan membeberkan alasan mengapa keberangkatan itu batal.

“Belum saatnya mungkin,” kata dia.

Ketika ditanya apakah alasan membatalkan keberangkatan karena urusan pekerjaan, eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga tak menjawab secara gamblang.

Terlebih, saat ini kondisi rupiah terus melemah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang anjlok.

“Enggak (diminta presiden, red), belum rezekinya,” tuturnya.