Menkeu Purbaya Bawa Angin Segar, Ekonomi RI Bakal Lebih Baik

Jumat, 10 Oktober 2025 – 16:48 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Menteri Keuangan Purbaya berdampak positif bagi percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pengamat yakin kondisi ekonomi Indonesia telah membaik dan tidak akan lebih rendah dari ramalan Bank Dunia 4,8%.

"Kalau untuk lebih rendah lagi dari 4,8 kayaknya enggak, karena kan tetap kondisinya kan ini kan. Sudah membaik gitu lho," kata Trubus saat dihubungi jpnn.com, Kamis (9/10).

Salah satu faktor pendukung, yakni pelonggaran anggaran yang sempat diblokir menteri keuangan sebelumnya, Sri Mulyani.

Menurut Trubus, pembukaan blokir anggaran memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Karena waktu itu, kan, agak lesu karena efisiensi," ujarnya.

"Sekarang, kan, blokirnya sudah dibuka semua sama Menteri yang baru itu," imbuh Trubus.

Kebijakan Menteri Keuangan yang baru dinilai lebih cepat dan efektif dalam mengatasi masalah ekonomi.

Kebijakan Menteri Keuangan Purbaya dinilai membawa angin segar, optimis ekonomi Indonesia lebih baik.

