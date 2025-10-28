Menkeu Purbaya Bawa Kabar Baik untuk Pak Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kabar positif bagi Presiden RI Prabowo Subianto. Sebab kepercayaan publik kepada pemerintah sudah mulai pulih.

Purbaya membeberkan bukti, bahwa kepercayaan masyarakat ini tercermin pada data Indeks Kepercayaan Konsumen kepada Pemerintah (IKKP) oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data IKKP LPS, indeks mengalami penguatan ke level 130,6 pada Oktober 2025 dari 117,3 pada bulan sebelumnya.

“Kemarin waktu Juli, Agustus, dan September, (indeks) turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyak demo. Tetapi, kami lakukan kebijakan yang, mungkin agak drastis atau ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, tapi berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah,” ujar Purbaya dikutip Selasa (28/10).

Purbaya menyebut perbaikan kepercayaan itu didukung oleh kualitas kinerja ekonomi yang juga membaik.

“Ketika ekonomi buruk, mereka enggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tetapi, ketika (ekonomi) mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah,” kata dia.

Maka dari itu, dia meyakini gaya komunikasi dia yang kerap dikritik lantaran dianggap ceroboh atau bergaya ‘koboi’ justru berpengaruh positif terhadap pemulihan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Gaya itu pun, kata Purbaya, juga merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto yang ingin pertumbuhan ekonomi terakselerasi pada kuartal IV tahun 2025.