JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Purbaya Berencana Pindahkan 300 Pegawai DJA ke DJP

Jumat, 27 Maret 2026 – 20:00 WIB
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana memindahkan 200 hingga 300 pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) ke Ditjen Pajak.

Langkah ini diambil seiring kebutuhan tambahan sumber daya manusia (SDM) di DJP, sementara di sisi lain DJA memiliki kelebihan pegawai.

Purbaya menambahkan bahwa kebijakan mutasi itu merupakan upaya meningkatkan efisiensi, khususnya dalam proses pemenuhan kebutuhan pegawai di lingkungan perpajakan.

Melalui skema ini, pemerintah juga dapat menekan potensi penambahan belanja pegawai karena tak perlu melakukan rekrutmen baru.

“Kan, DJP kurang pegawai, sementara Ditjen Anggaran kelebihan. Daripada saya rekrut orang baru, saya pindahkan sebagian, mungkin 200-300 orang ke DJP,” kata Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat (27/3).

Alasan lainnya, Menkeu Purbaya menilai pegawai DJA memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan fiskal, sehingga relatif mudah beradaptasi saat ditempatkan di DJP.

Hal ini mengingat sebagian besar pegawai DJA merupakan lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN yang berada di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan.

“Kan, (DJA) bukan pegawai baru lagi dan beban saya jadi enggak bertambah. Jadi, saya meningkatkan fungsi DJP tanpa meningkatkan beban anggaran terlalu signifikan. Mereka bisa dilatih, mereka semuanya orang terdidik, kan, rata-rata S1, atau STAN,” tutur bendahara negara itu.

