Menkeu Purbaya Bidik Ekonomi Tumbuh 6 Persen di Q1 2026, Ini yang Akan Dilakukan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan target pertumbuhan ekonomi cukup ambisius pada kuartal pertama tahun 2026.

Dia meyakini angka pertumbuhan dapat menembus batas atas proyeksi yang telah ditetapkan sebelumnya.

"Q1 tuh bisa 5,6 sampai 6%," kata Purbaya, Senin (16/2).

Purbaya mengaku telah menyiapkan strategi komprehensif untuk memastikan roda perekonomian bergerak pada periode tiga bulan pertama tahun.

Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan optimalisasi belanja negara.

Fokus utama diarahkan pada program-program yang sudah masuk dalam perencanaan atau pipeline agar segera dieksekusi.

Purbaya merinci percepatan belanja akan menyasar program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih.

Selain itu, dia menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan belanja di berbagai kementerian dan lembaga.