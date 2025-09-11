Close Banner Apps JPNN.com
Menkeu Purbaya Bukan-bukaan Soal Penyebab Demo Berujung Kerusuhan

Kamis, 11 September 2025 – 19:22 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu disebabkan oleh tekanan ekonomi berkepanjangan yang dirasakan oleh masyarakat.

“Yang kemarin demo itu karena tekanan ekonomi berkepanjangan,” kata Purbaya dikutip Kamis (11/9).

Menurutnya, demonstrasi itu bisa dicegah bila kebijakan fiskal dan moneter bekerja dengan optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi.

Purbaya juga melihat penyaluran belanja pemerintah berjalan dengan lambat dan tidak ada intervensi dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia (BI).

Purbaya berpendapat hal itu membuat perputaran uang di sistem perekonomian berada dalam situasi ketat. Padahal, pertumbuhan uang yang negatif memicu kekeringan ekonomi meski suku bunga dijaga pada level rendah.

“Sejak 2020, uang terus diserap sampai pertumbuhan nol menjelang akhir 2024. Itu yang dirasakan ekonomi melambat, sektor riil sulit, semuanya susah, dan keluar tagline seperti ‘Indonesia Gelap’,” ujar Purbaya.

Pertumbuhan uang sempat membaik saat memasuki 2025, dengan level tujuh persen pada April. Namun, lanjut Purbaya, pertumbuhannya kembali jatuh ke 0 persen pada Agustus.

“Jadi, periode perlambatan ekonomi gara-gara uang ketat, dipulihkan sedikit, belum sepenuhnya pulih, sudah direm lagi ekonominya,” jelasnya.

