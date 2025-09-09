Menkeu Purbaya Harus Berani & Visioner Jika Ingin Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8%

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi menerima tongkat estafet menggantikan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati dalam serah terima jabatan hari ini, Selasa (9/9). Purbaya yang sebelumnya menjadi bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9).

Keluarga Alumni Program Studi Ilmu Keuangan Institut Teknologi Bandung (PSIK-ITB) menilai pergantian ini sebagai upaya pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun.

Hal tersebut hanya bisa terwujud jika menteri keuangan yang terpilih memiliki kombinasi kapasitas teknis, keberanian politik, dan integritas yang kuat.

“Target pertumbuhan ekonomi 8% tidak bisa dicapai hanya dengan kebijakan biasa-biasa saja. Diperlukan menteri keuangan yang visioner, berani, sekaligus memiliki rekam jejak integritas kuat,” ujar Ketua Keluarga Alumni PSIK-ITB, Lutfi Alkatiri, dalam keterangan resminya, Selasa (9/9).

Alumni PSIK-ITB menitip pesan agar Menkeu baru ke depan harus segera menguasai kebijakan fiskal dan makroekonomi secara mendalam, termasuk APBN, defisit, pembiayaan, dan pajak. Selain itu, pengelolaan utang juga harus sehat dengan menjaga rasio utang di bawah 40% dari PDB, tetapi tetap memberi ruang bagi investasi produktif.

Dari sisi keberanian, Purbaya Yudhi Sadewa dituntut untuk melakukan reformasi perpajakan dengan memperluas basis pajak, menutup celah penghindaran pajak, serta mendorong digitalisasi sistem perpajakan. Belanja negara juga perlu diarahkan ke sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, riset, dan kesehatan.

“Menteri Keuangan harus berani mengubah pola lama yang kurang produktif. Anggaran jangan tersendat di tengah jalan, birokrasi harus direformasi agar realisasi belanja bisa lebih cepat,” tegas Lutfi.

Purbaya Yudhi Sadewa memiliki latar belakang akademik cukup unik. Pria kelahiran Bogor, Jawa Barat tersebut meraih gelar S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), lantas melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan mendapat gelar Master serta doktor (Ph.D.) bidang ekonomi dari Purdue University.