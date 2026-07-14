Menkeu Purbaya Jamin Tidak Ada Kenaikan Tarif Pajak

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengeklaim bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Penegasan ini disampaikan sebagai respons terhadap pandangan salah satu fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

"Mengenai strategi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat basis penerimaan negara, dapat kami sampaikan bahwa dalam jangka menengah strategi perpajakan diarahkan pada perluasan basis tanpa semata-mata menaikkan tarif," ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR ke-25 Masa Persidangan V di Jakarta, Selasa (14/7).

Alih-alih menaikkan tarif, pemerintah akan memfokuskan upaya pada perluasan basis perpajakan. Strategi ini akan ditempuh melalui pemanfaatan data dan teknologi untuk menjangkau sektor-sektor baru seperti ekonomi digital, ekonomi bayangan, serta sektor informal.

Di sisi lain, untuk penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah berencana memperkuatnya melalui digitalisasi layanan dan pengawasan. Langkah ini akan diiringi dengan peningkatan audit, penindakan, serta pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal.

Seluruh upaya peningkatan penerimaan negara tersebut, menurut Purbaya, akan tetap memerhatikan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung ekspor dan memperlancar kegiatan usaha agar tidak terganggu.

Realisasi penerimaan pajak nasional pada semester I tahun 2026 tercatat mencapai Rp1.035,7 triliun. Angka ini setara dengan 43,9 persen dari target APBN 2026 dan menunjukkan pertumbuhan sebesar 24,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan memperkirakan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2026 akan mencapai Rp2.310,8 triliun. Proyeksi tersebut berarti sekitar 98,8 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp2.357,7 triliun.

Dengan proyeksi ini, penerimaan pajak diperkirakan mengalami kekurangan atau shortfall sekitar Rp46,9 triliun dari target. Meskipun demikian, nilai shortfall ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp271 triliun. (antara/jpnn)