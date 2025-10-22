Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Purbaya Janji Selesaikan Utang PON Papua Rp 400 Miliar

Rabu, 22 Oktober 2025 – 20:14 WIB
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan menelusuri tunggakan pembayaran kepada pelaku usaha Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE), Event, dan Multi-Event yang mencapai hampir Rp 400 miliar dan belum terselesaikan selama lebih dari empat tahun.

Purbaya menegaskan pemerintah akan memeriksa kembali posisi penanganan masalah tersebut guna memastikan penyelesaian yang adil bagi seluruh pihak.

“Nanti akan segera saya cek. Karena 2021, kan, saya belum tahu (belum jadi Menteri Keuangan). Soal ini belum sampai ke saya juga," ,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10).

Purbaya mengaku pernah mendengar bahwa ada vendor atau kontraktor yang mengerjakan proyek pemerintah atau kementerian yang sampai saat ini belum dibayar, padahal pelaksanaannya sudah berjalan

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut dan memastikan langkah penyelesaian dilakukan.

“Saya akan lihat sudah sampai mana penanganannya dan akan saya pelajari untuk diselesaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, para pelaku usaha yang tergabung dalam Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) mengeluhkan pembayaran event pemerintah yang belum dibayarkan, padahal kegiatan telah selesai.

Salah satu kasus yang disorot ialah PON XX Papua 2021 yang hingga kini belum terselesaikan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa janji menelusuri dan menyelesaikan tunggakan Rp 400 miliar PON Papua 2021.

