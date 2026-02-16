Menkeu Purbaya Kunci Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Fokus Optimalisasi Anggaran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tetap menjaga angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di bawah batas aman yang ditetapkan undang-undang.

Tidak melampaui batas defisit tiga persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menyatakan tidak akan melakukan ekspansi ekonomi nasional dengan memperlebar ruang defisit.

Strategi yang akan ditempuh Purbaya, yakni dengan mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia.

"Sekarang saya akan fokus di tiga persen dan mengoptimalkan uang yang ada untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil tuh, di bawah tiga persen kita bisa 5,39%," kata Purbaya, dikutip Senin (16/2).

Capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen tersebut dinilai sebagai bukti keberhasilan pengelolaan anggaran.

Purbaya menyebut Indonesia telah berhasil lepas dari kutukan pertumbuhan yang stagnan di angka lima persen.

Guna mempertahankan disiplin ini, pemerintah akan melakukan efisiensi di berbagai lini.