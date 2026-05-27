Menkeu Purbaya Kurban Sapi Berbobot 846 Kg dalam Momen Iduladha

Rabu, 27 Mei 2026 – 10:01 WIB

jpnn.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkurban seekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Disebutkan, sapi yang dikurbankan Menkeu berjenis Crossing Simental berusia tiga tahun dengan bobot 863 kilogram.

Sementara itu, Kementerian Keuangan diketahui menyalurkan 486 hewan kurban yang terdiri dari 262 sapi dan 224 kambing.

Ratusan kurban tersebut hasil dari partisipasi mandiri sebanyak 1790 pegawai di berbagai unit eselon I di seluruh Indonesia.

Menkeu berharap momen Idul Adha dapat menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi negeri.

"Semoga ibadah kurban kita tahun ini diterima oleh Allah SWT, dan menjadi berkah," kata Purbaya dalam keterangan pers, Rabu (27/5).

Nantinya, daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat melalui lembaga amil zakat dan pengurus masjid yang mengurus sesi pemotongan.

Distribusi daging akan memprioritaskan warga di sekitar kantor kemenkeu serta masyarakat prasejahtera.(mcr31/jpnn)