JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Purbaya Lantik 36 Pejabat Tinggi Kemenkeu, Perombakan Besar-besaran DJBC Dimulai

Rabu, 28 Januari 2026 – 19:25 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 36 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan dalam sebuah upacara di Jakarta Rabu (28/1). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 36 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan dalam sebuah upacara di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya penguatan organisasi dan didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2026 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Pada hari ini, Rabu, 28 Januari 2026, saya Menteri Keuangan dengan ini resmi melantik saudara-saudara dengan jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan, total terdapat 36 pejabat yang dilantik dan ditempatkan di sejumlah direktorat, di antaranya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Di DJBC, ada 22 pejabat yang dilantik hari ini.

Selain itu, masih terdapat sembilan pejabat DJBC lainnya yang dijadwalkan akan dilantik pada 2 Februari 2026.

Sementara, di jajaran DJPb terdapat tiga pejabat yang dilantik.

Di jajaran DJKN, ada satu pejabat dilantik. Adapun satu pejabat lainnya dilantik di DJSPSK.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 36 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan dalam sebuah upacara di Jakarta Rabu (28/1)

