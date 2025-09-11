Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Larang Anaknya Main Instragram, Gegara Sebut Sri Mulyani Agen CIA

Kamis, 11 September 2025 – 06:05 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/9). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah melarang putranya, Yudo Sadewa, bermain di media sosial Instagram (IG).

Hal ini dikatakan Purbaya Yudhi Sadewa, setelah anaknya viral di media massa karena mengunggah konten yang menyebut eks Menkeu Sri Mulyani Indrawati sebagai agen Central Intelligence Agency (CIA).

Purbaya menyebut dirinya anaknya masih cukup muda dan tidak mengerti apa-apa sehingga sering kali kurang bijak dalam menggunakan media sosial.

"Dia nggak ngerti, masih kecil. (Saya, red.) sudah, sudah larang, sudah tidak main Instagram lagi. jadi, anak kecil nggak ngerti apa-apa," kata Purbaya dikutip Kamis (11/9).

Purbaya juga memastikan konten yang menuding Sri Mulyani seorang agen CIA tersebut telah dihapus alias di-take down dari Instragram.

"Sudah, sudah, kan udah nggak ada lagi, di-take down semua, di Instagram juga, biasanya santai-santai nggak ada yang liatin, rupanya tiba-tiba dilihatin, semuanya, setiap gerakan, baru tahu saya," sambung Purbaya.

Unggahan Yudo Sadewa itu, yang kemudian viral dan menjadi sorotan publik, saat ini telah dihapus dari akun Instagram pribadinya. Tulisan Yudo yang telah dihapus itu sebagai berikut:

"Alhamdulilah, ayahku melengserkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri," tulis anak Purbaya di akun Instagram miliknya.

TAGS   Menkeu  Purbaya Yudhi Sadewa  Sri Mulyani  Agen CIA  CIA  Prabowo Subianto 
