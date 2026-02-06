Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Pasar

Menkeu Purbaya Menanggapi Santai Rating Outlook Moody’s Negatif

Jumat, 06 Februari 2026 – 17:56 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Negara, Jakarta, Rabu (28/1). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi penilaian negatif dari lembaga rating internasional, Moody’s.

Meskipun ada kekhawatiran mengenai prospek ekonomi Indonesia, Menkeu Purbaya enggan ambil pusing, karena melihat fakta ekonomi mulai pulih. 

"Ya, biar saja seperti itu, yang jelas, kan, ekonomi kita sudah berbalik arah. Lebih cepat dari sebelumnya," kata Menkeu Purbaya, di kantor Kemenkeu, Jumat (6/2).

Keyakinan tersebut didasari prediksi terkait kondisi ekonomi Indonesia yang akan terus menunjukkan tren positif dan bergerak lebih akseleratif. 

Menkeu percaya pada akhirnya lembaga internasional seperti Moody’s akan memberikan penilaian objektif setelah melihat perkembangan yang terjadi. 

"Nanti saya pikir pelan-pelan moody's akan melihat apa yang terjadi di sini dengan lebih fair," tuturnta. 

Meskipun ada beberapa program baru yang memicu keraguan lembaga rating, Purbaya meyakini pertumbuhan ekonomi akan menjadi jawaban yang paling valid.

Penilaian lembaga rating pada dasarnya untuk melihat komitmen dan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban finansial, terutama terkait utang luar negeri.

