JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Purbaya Mendapat Kiriman Karangan Bunga Dari Produsen Lokal Peralatan Program MBG

Rabu, 12 November 2025 – 18:38 WIB
Menkeu Purbaya Mendapat Kiriman Karangan Bunga Dari Produsen Lokal Peralatan Program MBG
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan kiriman karangan bunga dari para produsen lokal dan industri food tray atau peralatan untuk program MBG pada Rabu (12/10/2025). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mendapatkan kiriman karangan bunga dari para produsen lokal dan industri food tray atau peralatan makan untuk program makan bergizi gratis (MBG), Rabu (12/10/2025).

Mereka mengaku kecewa karena anggaran negara atau APBN untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lebih menghidupkan para produsen di China dibandingkan produsen lokal.

Pasalnya, food tray untuk program MBG masih didominasi oleh produk-produk impor khususnya dari China.

Padahal, produsen lokal yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Wadah Makanan Indonesia (APMAKI) sudah mampu memproduksi 11 juta food tray per bulan dengan standar halal dan SNI yang terjamin.

Salah seorang bernama Rudi Santoso di papan bunga di taman Gedung Juanda 1, Kementerian Keuangan, Jakarta menuliskan, ”Selamat food tray China Berjaya, produsen Food Tray lokal jadi penonton."

Ada juga karangan bunga yang hanya berisikan protes atau kritikan tanpa disertai nama.

Sindiran keras juga datang dari Rizky Ramadhan yang mengungkapkan, 'Hati kami produsen Food Tray lokal terluka, merasa asing di tanah kelahiran sendiri'.

Begitu juga dengan Siti Aminah yang meluapkan kekecewaannya di karangan bunga dengan tulisan, ”Selamat menikmati food tray impor, kami produsen lokal sedang gulung tikar.”



