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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Menkeu Purbaya Merespons Anjloknya IHSG, Jamin Bakal Naik Lagi

Kamis, 04 Juni 2026 – 08:47 WIB
Menkeu Purbaya Merespons Anjloknya IHSG, Jamin Bakal Naik Lagi - JPNN.COM
Menkeu Purbaya merespons merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh hingga 4 persen pada perdagangan Rabu (4/6). Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh hingga 4 persen pada perdagangan Rabu (4/6).

Purbaya menilai terkoreksinya IHSG hingga ke level 5.800 pada penutupan perdagangan kemarin hanyalah fenomena sesaat. 

Dia meyakini kondisi tersebut dipicu oleh sentimen negatif yang tidak akan bertahan lama.

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Menkeu menekankan fundamental ekonomi nasional saat ini masih berada dalam posisi yang kuat. 

Dia juga menegaskan penerimaan negara hingga bulan Mei masih menunjukkan tren yang positif dan tetap mengalir deras.

Kondisi tersebut diyakini akan membuat kepercayaan pasar segera pulih kembali dalam waktu dekat.

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"Fondasi ekonomi bagus, pendapatan pajak Mei saja masih kencang," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung Parlemen, Jakarta Selatan..

Selain indikator pajak, Purbaya juga menjamin daya beli masyarakat masih terjaga cukup kuat. 

Purbaya merespons merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang jatuh hingga 4 persen pada perdagangan Rabu (4/6).

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TAGS   IHSG  Menkeu Purbaya  pelaku usaha  investor 
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