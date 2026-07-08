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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Ogah Perpanjang Tenor Dana SAL Himbara

Rabu, 08 Juli 2026 – 09:41 WIB
Menkeu Purbaya Ogah Perpanjang Tenor Dana SAL Himbara - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa melebar menjadi Rp 734,3 triliun atau 2,85%. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak menambah waktu penitipan Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun Bank Himbara meminta kepada Purbaya memperpanjang tenor penempatan dana dari SAL hingga setahun.

Purbaya menjelaskan skema saat ini telah memberikan fleksibilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan.

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“Skema ini juga dapat menyeimbangkan kebutuhan perbankan dengan kas pemerintah,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (7/7).

Purbaya mengatakan perpanjangan tenor dikhawatirkan dapat mengganggu kesiapan pemerintah mengantisipasi kebutuhan dana di luar rencana anggaran.

“Jadi, yang Rp 200 triliun sampai akhir tahun, yang Rp 100 triliun tiga bulan sekali dilihat, yang Rp 100 triliun keluar masuk, fleksibel. Karena kami juga akan antisipasi kalau kami (pemerintah) perlu dana,” ujar Purbaya.

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Purbaya menuturkan skema yang berjalan saat ini telah didesain agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas menarik dana sewaktu-waktu ketika dibutuhkan.

Seiring berjalannya waktu, Bank Indonesia (BI) juga akan menambah dana untuk menjaga kecukupan likuiditas pada sistem keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak menambah waktu penitipan Saldo Anggaran Lebih (SAL) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

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TAGS   purbaya  dana SAL  Himbara  Menkeu 
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