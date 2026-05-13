Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Menkeu Purbaya Ogah Terapkan Tax Amnesty, Berisiko Bagi Petugas Pajak

Rabu, 13 Mei 2026 – 10:35 WIB
Menkeu Purbaya Ogah Terapkan Tax Amnesty, Berisiko Bagi Petugas Pajak - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (depan) seusai menyampaikan keterangan soal tax amnesty. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. 

Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas internal dan integritas di lingkungan otoritas perpajakan nasional.

Purbaya beralasan penerapan tax amnesty justru membuka peluang terjadinya wilayah abu-abu atau grey area.

Baca Juga:

Hal tersebut dinilai sangat berisiko merugikan jajaran pejabat serta petugas pajak di lapangan yang harus mengeksekusi kebijakan tersebut.

Indonesia telah melaksanakan program ini sebanyak dua kali, yakni pada periode 2016-2017 (jilid I) dan 2022 (jilid II). 

Meski sempat memberikan kontribusi besar pada kas negara, program tersebut tetap tak membuat Purbaya nyaman.

Baca Juga:

"Enggak ada gunanya setahun dapat 100 triliun, waktu itu kan, yang pertama, 100 triliun kan dapatnya," ujar Purbaya di kantornya, Selasa (12/5).

Menkeu mengungkapkan saat ini banyak petugas pajak yang justru terseret masalah hukum akibat implementasi kebijakan dari periode sebelumnya. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Menkeu Purbaya  tax amnesty  petugas pajak  pajak 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp