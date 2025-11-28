Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional

Jumat, 28 November 2025 – 20:14 WIB
Menkeu Purbaya Optimistis dengan Pasar Otomotif Nasional - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Optimisme menyeruak dari sektor otomotif nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut konsumsi masyarakat terus menunjukkan penguatan yang makin terasa pada penghujung tahun.

Menurutnya, perbaikan itu bukan sekadar wacana—datanya terlihat jelas terutama pada aktivitas belanja dan geliat sektor riil.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (27/11), Purbaya memaparkan bahwa kepercayaan publik terhadap kondisi ekonomi mulai pulih, mendorong permintaan domestik tetap terjaga.

"Belanja masyarakat terus menunjukkan penguatan signifikan, terutama pada kategori barang-barang tahan lama,” ujarnya.

Kalau bicara barang tahan lama di Indonesia, salah satu indikator terkuatnya tentu ada di otomotif.

Motor Melaju Kencang, Tumbuh 8,4%

Purbaya menyebut penjualan sepeda motor menjadi sinyal paling terang soal pulihnya konsumsi masyarakat.

Penjualannya tercatat tumbuh 8,4% year-on-year—angka yang dikategorikan Menkeu sebagai “positif tinggi”.

Menkeu Purbaya tidak menampik pasar mobil nasional masih lesu, tetapi untuk sepeda motor menunjukkan positif tinggi.

