Menkeu Purbaya Optimistis Ekonomi RI Tumbuh di Atas 5,5 Persen pada Paruh Pertama 2026

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini perekonomian nasional akan menunjukkan performa kuat pada awal 2026.

Ia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai angka di atas 5,5 persen secara tahunan pada semester pertama tahun ini.

“Triwulan I mungkin akan tumbuh 5,5 persen ke atas. Triwulan kedua juga seperti itu,” kata Purbaya dalam peresmian Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) Reksa Dana di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin.

Purbaya menjelaskan pemerintah saat ini berfokus menyiapkan fondasi perekonomian yang kuat agar bisa mencetak pertumbuhan yang terus terakselerasi.

Contoh upaya yang telah diambil pemerintah adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Bendahara negara meyakini kehadiran satgas mampu memperkuat kinerja ekonomi ke depannya.

Secara paralel, Menkeu juga membenahi performa Kementerian Keuangan untuk memastikan otoritas fiskal mampu berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Reformasi organisasi itu utamanya difokuskan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya menyebut langkah reformasi yang diambilnya berdampak positif pada kinerja pungutan pajak, tercermin penerimaan pajak tumbuh 20,7 persen pada Maret 2026.