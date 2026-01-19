Close Banner Apps JPNN.com
Menkeu Purbaya Pastikan Kejar Pemain Penyelundupan Beras di Kepri

Senin, 19 Januari 2026 – 20:49 WIB
Menkeu Purbaya Pastikan Kejar Pemain Penyelundupan Beras di Kepri
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan menindak tegas pelaku penyelundupan beras dan komoditas tani lainnya di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri).

“(Pelaku) tangkap, (beras) dimusnahkan, pemainnya dikejar. Sudah, itu saja,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Purbaya mengaku, telah menerima laporan dari pegawainya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Sejauh ini, beras hasil penyelundupan rencananya akan dimusnahkan lantaran termasuk barang ilegal.

Menkeu pun menyebut sebagian kecil beras akan dijual dan dilelang. Langkah-langkah ini diambil untuk mencegah terganggunya pasar dalam negeri.

“Nanti kami lihat ya,” tambahnya lagi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hasil operasi penindakan penyelundupan komoditas pangan di Karimun menemukan 1.897 ton beras yang diduga akan diselundupkan selama periode Mei hingga November 2025.

“Ini mengkhianati 115 juta petani kita. Tidak boleh. Tidak boleh ada yang bermain-main, apalagi ini sudah ditetapkan Presiden bahwa kita sudah swasembada,” ujar dia.

Hasil penindakan DJBC Kepri tidak hanya mencakup beras, tetapi juga berbagai komoditas pangan lainnya.



