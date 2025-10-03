Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Alokasi Anggaran Baru

Jumat, 03 Oktober 2025 – 09:30 WIB
Menkeu Purbaya Pastikan Tak Ada Alokasi Anggaran Baru - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewo (di podium). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan merealokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memenuhi kebutuhan program stimulus ekonomi akhir tahun 2025.

Menurut dia, anggaran yang bakal diotak-atik nantinya kemungkinan besar berasal dari pos belanja yang tak terlalu mendesak untuk dibelanjakan di 2025.

“Nanti saya sisir dulu. Kalau tempat-tempat yang enggak bisa belanja tahun ini, akan saya geser,” kata Purbaya dikutip Jumat (3/10).

Maka dari itu, Purbaya menegaskan dana untuk stimulus itu nantinyabbukan berasal dari pos anggaran baru.

"Tapi bukan berarti anggaran baru ya, saya hanya pindahin," katanya.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan total kebutuhan anggaran untuk program stimulus masih dalam tahap pembahasan.

“Terkait dengan anggaran, kami sedang menghitung,” ujar Airlangga.

Sebagai catatan, pemerintah menyiapkan Paket Ekonomi 2025 yang terdiri dari delapan program akselerasi di 2025, empat program lanjutan di 2026, serta lima program untuk penyerapan tenaga kerja.

