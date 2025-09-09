Menkeu Purbaya Punya Sejumlah Strategi untuk Urus Perekonomian yang Melambat

Selasa, 09 September 2025 – 20:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sudewo mengaku berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Purbaya mengatakan memiliki sejumlah cara dan strategi untuk membuat ekonomi bertumbuh lebih cepat.

“Saya ekonom sudah lama. Jadi, kira-kira mengerti lah bagaimana cara memperbaikinya. Dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Selasa (9/9).

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui untuk menciptakan langkah-langkah agar program pembangunannya lebih cepat.

“Dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya, bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” jelasnya.

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, eks Direktur LPS itu juga berkomitmen menjaga agar APBN tidak defisit lebih dari 3 persen.

“Ada (komitmen menjaga defisit 3 persen). Nanti kami lihat perkembangannya. Kami ikut undang-undang yang ada, batasnya 3 persen kan,” tutur Purbaya.

Adapun, Prabowo juga sempat meminta Purbaya secepatnya bisa memicu pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. (mcr4/jpnn)