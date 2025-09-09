Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Menkeu Purbaya Punya Sejumlah Strategi untuk Urus Perekonomian yang Melambat

Selasa, 09 September 2025 – 20:00 WIB
Menkeu Purbaya Punya Sejumlah Strategi untuk Urus Perekonomian yang Melambat - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9). Imamatul Silfia/Antara

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sudewo mengaku berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Purbaya mengatakan memiliki sejumlah cara dan strategi untuk membuat ekonomi bertumbuh lebih cepat.

“Saya ekonom sudah lama. Jadi, kira-kira mengerti lah bagaimana cara memperbaikinya. Dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa,” ucap Purbaya di Istana Negara, pada Selasa (9/9).

Baca Juga:

Dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui untuk menciptakan langkah-langkah agar program pembangunannya lebih cepat.

“Dan sistem finansialnya tidak ketat seperti sekarang. Artinya, bisa tumbuh lebih cepat, sektor swastanya juga. Kira-kira begitu,” jelasnya.

Selain mempercepat pertumbuhan ekonomi, eks Direktur LPS itu juga berkomitmen menjaga agar APBN tidak defisit lebih dari 3 persen.

Baca Juga:

“Ada (komitmen menjaga defisit 3 persen). Nanti kami lihat perkembangannya. Kami ikut undang-undang yang ada, batasnya 3 persen kan,” tutur Purbaya.

Adapun, Prabowo juga sempat meminta Purbaya secepatnya bisa memicu pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen. (mcr4/jpnn)

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sudewo mengaku berkomitmen mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Sri Mulyani  Prabowo  Ekonomi  Perekonomian 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp