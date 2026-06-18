Menkeu Purbaya Raih Dukungan Tiongkok untuk Panda Bond, AIIB Siapkan USD 17 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membawa kabar positif dari kunjungan kerjanya di Beijing, Tiongkok.

Dalam pertemuan bilateral dengan Menkeu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Lan Fo'an pada Rabu (17/6), Menkeu Purbaya sukses mematahkan kekhawatiran dan meluruskan informasi keliru mengenai kondisi fiskal Indonesia, sekaligus mematangkan rencana penerbitan instrumen pembiayaan Panda Bond.

Menkeu Purbaya mengungkapkan pertemuan itu menjadi momentum krusial untuk menggalang dukungan penuh dari otoritas keuangan tertinggi di Tiongkok.

“Kami melakukan diskusi berbagai hal. Utamanya saya minta Kementerian Keuangan China untuk ikut mendukung penerbitan Panda Bond di China. Rupanya Kementerian Keuangan China itu penguasa banyak BUMN China, termasuk CITIC dan lain-lain yang punya dana besar. Sehingga dukungan dari Kementerian Keuangan China amat penting untuk kesuksesan penerbitan Panda Bond,” ujar Menkeu Purbaya dalam keterangannya, Kamis (18/6).

Langkah strategis ini langsung ditindaklanjuti secara cepat oleh pemerintah.

Menkeu Purbaya menegaskan proses penerbitan Panda Bond akan segera dimulai dalam waktu dekat setelah merampungkan komunikasi dengan para investor.

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"Kami masih komunikasi dengan investor sekarang dan besok. Minggu depan kita akan mulai proses penerbitan Panda Bond," tambahnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak di Tiongkok sempat mendapatkan gambaran yang kurang akurat mengenai perekonomian Indonesia akibat sinyal negatif dari beberapa lembaga.