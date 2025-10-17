Close Banner Apps JPNN.com
Menkeu Purbaya: Rakyat Merasakan Tekanan di Perekonomian, Kalau Sudah Kesal Turun ke Jalan

Jumat, 17 Oktober 2025 – 04:51 WIB
Menkeu Purbaya: Rakyat Merasakan Tekanan di Perekonomian, Kalau Sudah Kesal Turun ke Jalan
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan pada forum 1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Jakarta, Kamis (16/10/2025). Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/tom

jpnn.com - JAKARTA – Untuk kesekian kalinya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membandingkan pertumbuhan ekonomi pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dalam kegiatan “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta, Kamis (16/10), Menkeu Purbaya mengatakan pertumbuhan ekonomi pada era SBY mampu mencetak angka 6 persen meski pembangunannya tak seagresif pemerintahan Jokowi.

Sementara pada era Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada pada level rata-rata 5 persen.

Sebelumnya, Purbaya sudah beberapa kali membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi.

Salah satunya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 10 September 2025.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, pada Kamis kemarin Purbaya mengatakan, perbedaan dua era itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi, di mana Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara SBY lebih menggerakkan sektor swasta.

Maka dari itu, melalui jabatannya sebagai Menteri Keuangan kali ini, Purbaya berniat menggerakkan kedua sektor secara bersamaan dan membidik pertumbuhan ekonomi pada level 6 persen.

Purbaya sebelumnya melihat tren tekanan perekonomian pada kisaran April hingga Agustus 2025, yang utamanya terlihat pada sektor riil.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa kembali membandingkan pertumbuhan ekonomi era SBY dan Jokowi.

TAGS   Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  SBY  Jokowi  pertumbuhan ekonomi 
