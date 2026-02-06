Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Menkeu Purbaya Respons Cepat Keluhan Pertamina soal Hambatan Bioetanol

Jumat, 06 Februari 2026 – 14:01 WIB
Menkeu Purbaya Respons Cepat Keluhan Pertamina soal Hambatan Bioetanol - JPNN.COM
Pertamina Patra Niaga menyambut baik program dari pemerintah terkait pemanfaatan bioetanol hingga 10 persen. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons cepat permohonan implementasi pembebasan cukai program bioetanol guna mendukung ketahanan energi nasional.

Dalam sidang debottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, diputuskan penyelesaian regulasi teknis akan dilakukan dalam waktu singkat guna menghindari hambatan birokrasi berlarut.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai DJBC Djaka Kusmartata melaporkan proses diskusi mengenai pembebasan cukai pada dasarnya sudah mencapai titik temu. 

Baca Juga:

Langkah tersebut bagian dari upaya pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar nabati yang lebih ramah lingkungan.

Djaka menyatakan pihaknya siap menjalankan keputusan tersebut sesuai dengan klasifikasi industri yang telah ditentukan dalam peraturan berlaku.

"Bahwa sudah disepakati akan dilakukan memasukkan kriteria yang sesuai dengan KPLI 19206 itu untuk termasuk industri pengolahan, dalam hal ini pencampuran antara etanol dengan HPBN," ujar Djaka di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Baca Juga:

Terlebih dari itu, Bea Cukai memaparkan dua opsi untuk mempercepat proses, salah satunya melalui penyempurnaan ketentuan tata laksana teknis, dan melengkapinya dengan Peraturan Dirjen.

Opsi ini dianggap lebih efisien karena hanya memerlukan penyempurnaan pada tingkat teknis pelaksanaan di lapangan tanpa merombak aturan secara besar-besaran.

Kementerian Keuangan merespons cepat permohonan implementasi pembebasan cukai program bioetanol guna mendukung ketahanan energi nasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Pertamina  Bioetanol 
BERITA MENKEU PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp