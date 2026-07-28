Menkeu Purbaya Sebut Keuangan Negara Tetap Adaptif Hadapi Dinamika Global

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga pengelolaan kas negara secara fleksibel demi mengantisipasi dampak guncangan ekonomi global.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dijalankan secara lincah agar tetap adaptif, responsif, dan mampu menghadapi tantangan dinamika global.

Dalam konteks itu, ia menekankan peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas keuangan negara.

“Peran DJPb bukan hanya mencatat angka, tetapi mengubahnya menjadi layanan, pembangunan, dan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Purbaya dalam Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb Tahun 2026 yang dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Menkeu menyebut peran DJPb juga turut memastikan likuiditas sistem perbankan serta mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

Ia mencontohkan bagaimana langkah pengalihan dana dari Bank Indonesia ke perbankan mampu mengembalikan likuiditas sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

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Bendahara negara juga menegaskan bahwa pengalaman strategis DJPb dalam mengelola arus kas negara harus terus dicatat dan dijadikan pengetahuan institusional agar dapat menjadi acuan menghadapi tantangan di masa depan.

Lebih lanjut, Menkeu menekankan bahwa penataan organisasi DJPb bukan sekadar pemindahan struktur, melainkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses kerja, dan memperjelas arah tanggung jawab.