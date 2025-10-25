Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Menkeu Purbaya Sebut Simpan APBD Bentuk Giro Bisa Rugi, Gubernur Dedi Mulyadi Balas Komentar Begini

Sabtu, 25 Oktober 2025 – 00:15 WIB
Menkeu Purbaya Sebut Simpan APBD Bentuk Giro Bisa Rugi, Gubernur Dedi Mulyadi Balas Komentar Begini - JPNN.COM
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat ditemui di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPK) Jawa Barat, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG -

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi yang menyebut daerah rugi jika menyimpan kas daerah rugi dalam bentuk giro di Bank.

Padahal sebelumnya Purbaya menyatakan bahwa duit kas daerah tidak boleh disimpan dalam bentuk deposito di bank.

Baca Juga:

Hal ini karena bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pemerintah daerah tidak boleh menggunakan uang hanya untuk mendapatkan bunga.

“Nah, makanya saya katakan bahwa kas Rp 2,6 triliun Pemprov Jabar itu bukan di deposito, tetapi di giro. Nah, hari ini beliau ngomongnya beda lagi. Rugi dong kalau disimpan di giro, karena bunganya kecil, harusnya di deposito gitu,” kata Dedi di Kantor BPK Jabar, Jalan Moch Toha, Kota Bandung, Jumat (24/10/2025).

Dedi dan Purbaya sendiri sudah beberapa hari ini berbalas komentar di media massa soal duit kas daerah.

Baca Juga:

Ia mengaku belum sempat bertemu langsung dengan Purbaya, terkait masalah penyimpanan duit kas daerah Provinsi Jabar.

"Ya, kan nanti juga kami ketemu pasti. Ini kan bagaimana kami meluruskan sebuah pernyataan," tuturnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku bingung dengan pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi soal duit kas negara disimpan di giro.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dedi Mulyadi  KDM  Menkeu Purbaya Yudhi  Giro 
BERITA DEDI MULYADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp