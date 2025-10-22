Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya

Rabu, 22 Oktober 2025 – 04:12 WIB
Menkeu Purbaya: Sedang Diperiksa Masalahnya - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjawab pertanyaan wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025). Foto: ANTARA/Imamatul Silfia/pri

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi soal keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan yang hingga kini belum seluruhnya diterima masyarakat.

Menkeu Purbaya mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.

"Sedang diperiksa masalahnya, katanya masih perlu persiapan logistiknya," kata Menkeu Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10).

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan, penyaluran untuk masyarakat dengan kategori desil 1 dan 2 biasanya menjadi prioritas, sehingga pencairannya akan lebih cepat dibanding kelompok lain.

Sementara BLT untuk penerima di luar kategori itu dipastikan akan segera disalurkan dalam waktu dekat.

Untuk mempercepat distribusi, Purbaya bakal berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia yang menjadi salah satu penyalur bantuan.

Baca Juga:

"Sementara yang PT Pos (Pos Indonesia), harusnya saya perintahkan ke ajudan saya untuk diskusi dengan PT Pos tentang mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini udah keluar juga," jelasnya.

Diketahui, pemerintah menambah jumlah penerima BLT menjadi dua kali lipat, yakni 35,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober-Desember 2025.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah memeriksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT tambahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  BLT  BLT Tambahan  Bantuan langsung tunai 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp