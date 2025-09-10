Close Banner Apps JPNN.com
Menkeu Purbaya Tak Akan Lagi Bicara Gaya Koboi

Rabu, 10 September 2025 – 13:55 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak bisa berbicara dengan gaya koboi setelah menjabat bendahara negara seperti pernah dilakukan ketika menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS.

Hal demikian dikatakan Purbaya saat hadir dalam Rqpat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Awalnya, Ketua Komisi XI Mukhamad Misbakhun yang juga memimpin rapat menyebutkan bahwa sosok Purbaya sebenarnya bukan sosok asing bagi legislator DPR RI.

"Bagi komisi XI, nama Pak Purbaya ini sebenarnya tidak asing. Cuma berbeda tempat saja," ujar legislator fraksi Golkar itu dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9).

Misbakhun mengatakan Komisi XI DPR RI pernah rapat dengan Purbaya dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS.

"Sekarang bermitra dengan sebagai Menkeu," kata dia.

Misbakhun mengatakan Purbaya ketika menjabat Ketua Dewan Komisioner LPS hanya rapat dengan Komisi XI sebanyak tiga sampai lima kali dalam setahun.

"Kalau sekarang Pak Purbaya akan sering bertemu kami. Hari ini kita mengawali dalam senuah agenda rapat mengenai RKA Kemenkeu," ungkapnya.

