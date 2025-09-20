Close Banner Apps JPNN.com
Ekonomi - Pajak

Menkeu Purbaya Tak Setuju Ada Program Tax Amnesty

Sabtu, 20 September 2025 – 09:03 WIB
Menkeu Purbaya Tak Setuju Ada Program Tax Amnesty
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan secara berulang tidak ideal diterapkan.

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, program tersebut justru dapat mendorong perilaku tidak patuh di kalangan wajib pajak.

“Kalau dua tahun ada tax amnesty, itu akan memberi insentif kepada orang-orang untuk kibul-kibul. Mereka akan pikir, dua tahun lagi ada tax amnesty lagi. Jadi itu bukan sinyal yang bagus,” ujar Purbaya dikutip Sabtu (20/9).

Meski demikian, Purbaya mengaku masih akan mempelajari setiap usulan yang muncul terkait pengampunan pajak atau tax amnesty tersebut.

"Tapi, saya akan pelajari seperti apa proposalnya. Tapi, sebagai ekonom untuk saya sih, tidak terlalu appropriate. Tidak terlalu pas lah," katanya.

Purbaya menekankan pentingnya pemerintah fokus pada pengelolaan pajak yang sehat dan penegakan hukum yang konsisten.

“Jadi, yang pas adalah jalankan program-program pajak yang betul, collect yang betul, kalau nggak ada yang salah dihukum, tapi jangan memeras gitu,” katanya.

Purbaya juga mengingatkan penerimaan pajak seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty tidak ideal untuk diberlakukan

